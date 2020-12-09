Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti
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Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti

09.12.2020 09:50 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:43

Koronavirüs, birçok kişinin hayatını olumsuz etkilerken virüsü fırsata çevirip yeni iş edinenler de oldu. Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Mahmut Sami Yıldırım, pandemi döneminde tavuk edinip doğa ile iç içe yaşamayı tercih edince hayatı değişti. Bir anda yeni bir meslek edinen Yıldırım, şimdi yumurta siparişlerine yetişmez hale geldi.

Şehirde yaşamasına rağmen çocukluğundan bu yana evcil hayvan beslediğini ve 43 yaşına kadar çalışma hayatındaki yorgunluğunu doğa ile iç içe yaşayarak atan Mahmut Sami Yıldırım (44), herkesin hayatını olumsuz etkileyen koronavirüsü kendisi için fırsata çevirdi.

"ARTIK HİÇ SIKILMIYORUM"

Bir anda kendisini tavuklarla iç içe bir hayatın içinde bulduğunu belirten Yıldırım yeni hayatından oldukça mutlu olduğunu belirterek "Evde sıkılmamak için başlamıştım, artık hiç sıkılmıyorum" dedi.

"ÇİFTÇİLERİN ÖZGÜRLÜĞÜNE İMRENDİM"

Koronavirüs sürecine kadar çeşitli kollarda ticari işlerinin olduğunu belirten Mahmut Sami Yıldırım, "Sokağa çıkma yasağı başlayınca evde çok sıkıldım. Bu bende ciddi stres oluşturdu. Stresten kurtulmak ve sokağa çıkma yasağından etkilenmemek için ovada bir yer kiralayıp tavuk, hindi ve kuzu bakmaya başladım. Hayvanlarım sayesinde özgürlüğüme kavuştum. Amacım para kazanmak değil hobi ve özgürlük idi. Bir anda işin boyutu değişti. Tavukların sayısını arttırıp Tarım Bakanlığı'ndan onaylı kümes oluşturup yumurta paketleme tesisi kurdum. Organik gazen tavuk yumurtası üretmeye başladım. Bayilerimiz oldu. Stresten uzak bir yaşama sahip oldum. Kar amaçlı başladığımız bir iş değildi, daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Bu sevimli hayvanlarla stresten uzak bir uğraş edindik" diye konuştu.

Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM KILINÇ

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