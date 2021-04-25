Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları sessizliğe büründü.

Hafta sonları yoğunluk yaşanan Aziz Duran Parkı ile Millet Bahçesi'nde de kimsenin bulunmadığı görüldü.

Bolu, Kocaeli, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Düzce'de de cadde ve sokaklarda sessizlik yaşanıyor.

Kısıtlamadan muaf olan işletmeler mesailerine devam ederken, genelge doğrultusunda dışarı çıkmalarına izin verilen az sayıda kişinin olduğu görüldü.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ilçesinin Arnavut kaldırımlı sokaklarında da kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Polis ve jandarma ekipleri, şehirlerin giriş ve çıkışları ile bazı kavşaklarda oluşturulan noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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