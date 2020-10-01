Şok market hafta içi fırsat kataloğu yayınlandı! 30 Eylül- 6 Ekim 2020 Şok market indirimli ürünler kataloğu burada
01.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:47
İndirimli ürünleri ile fırsatları sunan Şok market 30 Eylül- 6 Ekim 2020 tarihleri arası indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. Gıda, temizlik, kozmetik, tekstil gibi ürünleri Şok market indirimli ürünler kataloğundan seçebilirsiniz.
Birbirinden cazip fırsatlarıyla aile bütçesine uygun ürünler ile aile bütçesine uygun fırsatlar sunan Şok market hafta içi fırsat kataloğu yayınlandı! 30 Eylül- 6 Ekim 2020 Şok market indirimli ürünler kataloğu burada. İşte Şok marketin ürünleri...