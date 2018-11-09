Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi tarafından şehit aileleri yararına "Şöhretler ve Efsaneler Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvaya Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe müdürleri, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Turnuva öncesi konuşan Toğan, futbol şehri Trabzon'da böylesine önemli bir organizasyonun yapılmasının önemine dikkati çekerek, turnuvanın gelirinin de şehit aileleri ve gaziler yararına kullanılmasının oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, organizasyonun çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, "Hepimizin değer verdiği, bizim için fedakarlık yapan insanlar için buradayız. Böylesine önemli bir organizasyonda olmaktan çok mutluyuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılan eski futbolcular ve sanatçılar, ay-yıldızlı formalarla sahada bir süre ısınma hareketleri yaptı. Maç öncesi saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okunurken "Bu millet kahramanlarını asla unutmaz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." pankartı açıldı.

Beyaz takımın kaptanı Ortahisar Belediye Başkanı Genç ve kırmızı takımın kaptanı Hami Mandıralı, Trabzonspor forması giyen şehit çocukları tarafından hediye edilen çiçekleri kabul etti.

Maçın hakemi Alican Lakot'un başlama düdüğünü çalmasıyla birlikte eski futbolcular ve sinema sanatçıları kıyasıya mücadeleye başladı. Trabzonspor'un eski futbolcularından Ali Kemal Denizci ve Serdar Bali'nin teknik direktörlük yaptığı maç 60 dakika oynandı. Maçta 3 şehit çocuğu da futbol oynama şansı buldu.

Şehit aileleri ve gaziler yararına oynanan dostluk maçı 15-15 berabere bitti.

Günün anısına madalya ve plaket töreni gerçekleştirildi.