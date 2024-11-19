MNE hangi ülke? MNE hangi takım?

MNE hangi ülke? MNE hangi takım?
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Uluslar Ligi devam ederken MNE hangi ülke? MNE hangi takım? sorularına yanıt aranıyor. Peki, MNE hangi ülke? MNE hangi takım?

MNE hangi ülke? MNE hangi takım? sorularının yanıtı merak edilen konuları arasında yer alıyor. MNE hangi ülke? MNE hangi takım?

MNE HANGİ ÜLKE?

FIFA, üyesi olan ve olmayan her bir ülkeye (FIFA Trigrammeadıyla da anılan) üç harfli birer kod verir. MNE, Karadağ'ı temsil etmektedir.

KARADAĞ AVRUPA BİRLİĞİ'NDE Mİ?

İstikrar ve Ortaklık Anlaşması resmen 15 Ekim 2007 tarihinde imzalandı ve tüm Avrupa Birliğine üye 27 devletin onayı geldikten sonra 1 Mayıs 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 17 Aralık 2010 tarihinde, Karadağ resmiyeten AB'ye aday ülke oldu. Karadağ nüfusunun % 76.2'si AB üyeliğine lehine oy verdi. Nüfusun yalnızca % 9.8'i AB üyeliğine karşı oy kullanmıştır. Karadağ, 2006 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 15 Aralık 2008 tarihinde Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunmuştur.

Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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