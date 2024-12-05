5 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 5 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 5 Aralık'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 5 Aralık tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 5 Aralık tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1360 - İlk frank, İngilizlerce esir alınan Fransa Kralı II. Jean'ın fidyesini ödemek üzere Compiègne'de basıldı. Ağırlığı 3.88 gramdı ve bir yüzünde haç diğer yüzünde ise ata binmiş II. Jean tasviri vardı.

1492 - Kristof Kolomb, Hispanyola adasını keşfetti.

1904 - Japonlar, Port Arthur'da Rus donanmasını yok etti.

1920 - TBMM'de "Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu" kuruldu; Mustafa Kemal Grup Başkanlığına seçildi.

1927 - Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Vaşington Büyükelçisi, Ahmet Muhtar Mollaoğlu güven mektubunu sundu.

1927 - Cumhuriyet döneminin ilk kâğıt paraları tedavüle çıkarıldı. 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 liralık olmak üzere 7 ayrı değerde çıkarılan banknotlar eski Türkçe ve Fransızca bastırıldı.

1932 - Almanya doğumlu İsviçreli fizikçi, Albert Einstein Amerikan vizesi aldı.

1933 - Birleşik Devletler'de 14 yıldır devam eden içki yasağı kalktı.

1933 - Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.

1934 - Türkiye'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanun kabul edildi.

1941 - Birleşik Krallık; Finlandiya, Macaristan ve Romanya'ya savaş ilan etti.

1942 - Erbaa ve Niksar'da meydana gelen depremde 500 kişi öldü.

1945 - Bermuda Şeytan Üçgeni'nde bir uçak kayboldu.

1950 - Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, Kore'deki askerlerin %10'unun öldüğünü açıkladı. Radyo Gazetesi'ne göre, 150 asker öldü, 150 kayıp, 200 ile 300 yaralı var.

1951 - Uluslararası Göç Örgütü (IOM) kuruldu. İlk kuruluş adı "Geçici Hükümetlerarası Göçmen Komitesi" idi.

1953 - Bektaşi Şeyhi Sırrı Baba, Bakanlar Kurulu kararıyla sınır dışı edildi.

1957 - Sukarno, tüm Hollandalıları Endonezya'dan sınır dışı etti.

1970 - İstanbul Çapa Yüksek Öğretmen Okulu'nda 2 öğrenci vuruldu.

1978 - Sovyetler Birliği, Afganistan ile 20 yıllık dostluk anlaşması imzaladı.

1981 - Türkiye millî basketbol takımı, Sofya'da Yunanistan'ı 93-80 yenerek Balkan Şampiyonu oldu.

1986 - Pınar Kür'ün "Bitmeyen Aşk" adlı romanı "müstehcenlik" gerekçesiyle toplatıldı.

1987 - Türkiye İşçi Partisi (TİP) genel Sekreteri Nihat Sargın ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Nabi Yağcı (Haydar Kutlu) tutuklandı.

1987 - Cibali Tütün Fabrikası yandı.

1989 - TGV Atlantique, 482,4 km/h sürate erişerek demir yolu hız rekorunu kırdı.

1995 - MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, "Cumhuriyetimizin ilk dönemlerinde olduğu gibi ezan Türkçe okunsun" diyen eski Devlet Güvenlik Mahkemesi başsavcısı Nusret Demiral'ın istifasını istedi.

2002 - Oslo'da yapılan barış görüşmelerinde Sri Lanka'da 19 yıl süren savaştan sonra Tamil gerillaları ile Hükûmet arasında federal iktidar paylaşımı konusunda gelişme sağlandı.

2003 - İntihar bombacıları güney Rusya'da bir trene saldırdılar: en az 46 kişi öldü.

2003 - Türk Telekomünikasyon AŞ hızlı internet uygulaması ADSL'yi, kullanıma açtı.

2016 - Türkiye'ye ait Göktürk-1 uydusu, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı.