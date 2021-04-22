Soğuk Cüzdan nedir? Soğuk Cüzdan nasıl alınır? Soğuk Cüzdan fiyatları ne kadar?

Kripto paralarda artan hacklenme olayı sonrası gündeme geldi. Peki Soğuk Cüzdan nedir? Soğuk cüzdanlar, Bitcoin ve diğer kriptoparalarınıza yastık altında sakladığınız çeyrek altın muamelesi yapabileceğiniz internet bağlantısı olmayan fiziksel cüzdanlardır. Eğer orta ve uzun vade yatırımcıysanız veya bir Hodler'sanız soğuk cüzdanlar sizin için daha uygun ve daha güvenli bir alternatif olabilir.

SOGUK CÜZDAN NEDİR?

Kısaca Soğuk Cüzdan, Bitcoin saklamanın iki yolu üzerinde devam eden bir tartışma var. Bu tartışmada insanlar sıcak cüzdanları soğuk cüzdanlarla karşılaştırıp sahip oldukları kripto para birimi için en iyi çözümü bulmaya çalışıyor.

Soğuk Cüzdanın Avantajları:

Kripto para birimi saklama konusunda EN güvenli seçenek;

Kontrolde olmanızı sağlıyor;

Genellikle küçük ve kompakt, saklaması veya taşıması kolay.

Soğuk Cüzdanın Dezavantajları:

Bazı insanlar için pahalı gelebilir;

Sıcak cüzdanlar kadar pratik veya rahat erişilebilir değil.

Sıcak Cüzdanın Avantajları:

Genellikle ücretsiz;

Neredeyse her kripto para birimi için cüzdan bulunabiliyor;

Kullanımı kolay;

Birkaç tıkla erişebiliyorsunuz.

Sıcak Cüzdanın Dezavantajları:

Ücretsiz olması zayıf performansa, teknik hatalara vb. şeylere yol açabilir;

Kontrolde hissetmezsiniz. Herhangi bir teknik sorun sahip olduğunuz tüm birikimleri kaybetmenize yol açabilir;

Hacker'ların ve hırsızların saldırılarına karşı korunmasızdır.

En İyi Soğuk Cüzdanlar

Trezor



Trezor, kripto para topluluğunda oldukça popüler bir cihaz. Böyle olması da çok normal, piyasadaki ilk Bitcoin soğuk cüzdan cihazı buydu.

Nano Ledger S



Bu soğuk kripto para cüzdanı Trezor'un ana rakiplerinden biri. Daha düşük bir fiyata oldukça iyi bir güvenlik sunuyor.

KeepKey

KeepKey daha yeni yeni adını duyurduğu için bu listede yer alan diğer soğuk cüzdanlardan daha az biliniyor.

Soğuk cüzdanların en güvenli ve yaygın kullanılanları donanım cüzdanlarıdır. Kriptopara varlıklarınızı yönetmenizi sağlayan özel anahtarlarınızı, internete erişimi olmayan şifreli çiplerde saklayan soğuk cüzdanlar ihtiyaç halinde bilgisayarınıza ya da telefonunuza bağlayabileceğiniz kolay taşınabilir fiziksel cihazlardır. Üzerindeki 2 buton aracılığıyla PIN kodunuzu girebilir, transfer işlemlerini yalnızca PIN kodunuzu girdikten ve cihazın ekranında görerek onaylayabilirsiniz. PIN kodunuzu unutursanız, cihazınızı sıfırlamanız için kurulum yaparken kullandığınız 24 kelimelik anahtar kelime grubunu (tohum) kullanabilirsiniz. Siz de Twitter'da retweet edilerek konuşulan o kişilerden olmamak ve en önemlisi kripto varlıklarınızı kaybetmemek için donanım cüzdanınızın anahtar kelimelerini kaybetmeyin.

Bir diğer soğuk cüzdan çeşidi ise kağıt cüzdanlardır. Özel anahtarlarımızı dijital olarak bir yerde saklamak yerine bir kağıda aktardığımız kağıt cüzdanlar Bitcoin ve kriptopara işlemlerinizi yapacağınız özel anahtarların yazılı olduğu cüzdan çeşididir. Özel anahtarınızı kağıda yazarak saklayabileceğiniz gibi kare kod formatında ve solmaya, suya, yıpranmaya karşı dayanıklı malzemelere baskılar alarak da kağıt cüzdan oluşturabilirsiniz.

Bitcoin ve Diğer Kriptoparalarımı Alım Satım Platformunda mı Tutmalıyım Donanım Cüzdanında mı Saklamalıyım?

Bitcoin'in çıkış noktasını oluşturan düşünceyi hemen hatırlayalım: bir merkeze bağlı olmayan, güvenli, anonim, eşten eşe elektronik nakit sistemi. Satoshi Nakamoto'nun 31 Ekim 2008'de yayınladığı Bitcoin teknik dokümanında ortaya koyduğu bu değerler bütünü hala geçerli, yeni bir ödeme sistemini hayata geçirirken aynı zamanda yeni bir finansal sistemin de doğmasını sağladığını vurgulayalım.

Bitcoin'i bir kriptopara alım satım platformu aracılığıyla satın alıyorsanız, problem yaşamanız durumunda işlem yaptığınız platform ile iletişime geçmelisiniz. Bitcoin ekosistemi, kullanıcıların kimseye güvenmeye gerek kalmadan, kendi kendilerine varlıklarını saklayabilmesine ve doğrudan kullanıcılar arasında transfer edebilmesine olanak sağlar. Bitcoin sahibiyseniz bir başkasına güvenmeniz gerekmiyor. Ancak Bitcoin alım satım işlemlerinizi merkezi bir platform aracılığıyla gerçekleştiriyorsanız, işlem yaptığınız platforma güvenmek durumundasınız.

Öte yandan Bitcoin ve diğer kriptoparalarımızı merkezi bir kurum veya kuruluşa bağlı kalmadan, soğuk cüzdanda tutmak, hem tüm sorumluluğun kendimizde olduğu hem de tam anlamıyla bizi merkeziyetsiz yapan bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Bitcoin ve diğer kriptoparalarınızı alım satım işlemi yaptığınız platformda veya cüzdanda tutmak sizin yatırım stratejinize, ilginize, becerinize ve risk yönetiminize bağlı olarak değişir.

Eğer uzun vadede Bitcoin'lerine hiç dokunmayacak bir yatırımcı yani Hodler iseniz size uygun olan bir cüzdan tipi seçerek Bitcoin veya diğer kriptoparalarınızı saklayabilirsiniz.

Eğer kısa ve orta vade yatırımcıysanız, erişim ve işlem yapma kolaylığınıza göre yine bu kararı verebilirsiniz. Bitcoin veya diğer kriptoparalarınızı aniden yatırmanız, çekmeniz, almanız, satmanız gerektiğinde soğuk cüzdanınız, işlem yapacağınız akıllı telefon veya bilgisayarınız yanınızdaysa istediğiniz işlemi yapabilirsiniz.

Diğer bir seçenek de tüm yumurtaları bir sepete doldurmamak olabilir. Yani, tüm kriptopara varlığınızı tek bir cüzdanda veya alım satım platformunda saklamak yerine birden fazla cüzdan kullanabilirsiniz. Örneğin, günlük ödemeler veya alım satımlar için kriptopara alım satım platformunuzda veya mobil cüzdanınızda düşük miktarları saklayabilir, birikimlerinizi soğuk cüzdanlarda, mümkünse donanım cüzdanlarında saklayabilirsiniz.

Sıcak ya da soğuk, çevrimiçi veya çevrimdışı, her cüzdanın kendine göre avantajları ve dezavantajları var. Dezavantajları öğrenince moraliniz bozulmasın ancak kullanacağınız cüzdanın eksilerini bilmeniz, güvenliğiniz için büyük önem taşıyor.

Masaüstü cüzdan kullanmak istiyorsanız, bilgisayarınızın güvenli olduğundan emin olun. Mutlaka bir güvenlik yazılımı kullanın ve yazılımın güncel olmasına özen gösterin. Bir uygulama indirmeniz gerekiyorsa, uygulamayı gerçekten o uygulamayı yayınlayan yazılımcının internet sitesinden indirdiğinizden emin olun. Güncelleme veya yeni sürümler için e-posta bildirimleri alıyorsanız, gelen e-postada yer alan bağlantılara tıklamak yerine üreticinizin internet sitesinden veya mevcut uygulama içinden güncellemeleri kontrol edin. Son olarak korsan yazılımlardan uzak durun.

Tehlikelerin en büyüğü siber saldırganlar. Korsan yazılımlar, dijital ortamdaki özel anahtarlarınıza erişme olasılığına sahiptirler. Bilgisayarınıza farkında olmadan yükleyeceğiniz bir uygulama, denediğiniz bir program hatta arkadaşınızdan gelen bir fotoğraf bile sizi yazılım korsanlarının tuzağına düşürebilir.Örneğin sosyal mühendislik ile size sıcak veya soğuk cüzdan sağlayıcısından geldiğini düşündüğünüz bir e-posta göndererek, bilgilerinizi çalmak için girişimde bulunabilirler. Siz, yazılımı güncellediğinizi zannederken, kendi elinizle, korsan yazılımı yükleyerek, cüzdanınızı siber saldırganlara teslim edebilirsiniz.Truva atı olarak adlandırılan korsan yazılımlar ile bilgisayarınızdaki tüm dosyaları şifreleyebilir ve şifreyi çözmek sizden para talep edebilirler. Siz Bitcoin'lerinizi ve bilgisayarınızdaki diğer dosyaları kurtarmak için tahmin edeceğinizden fazla Bitcoin ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Mobil uygulama cüzdanınızın olduğu akıllı telefonunuzu kaybedebilir, çaldırabilir veya bilgilerinize erişemeyecek şekilde bozabilirsiniz. Üstelik, sıkı durun, mobil cüzdanınız hem 7/24 internete bağlı hem de arka plandı hangi verilerin taşındığını takip etmek, bilgisayarlara göre çok daha zor. Dolayısıyla, akıllı telefonların ve mobil cüzdanların tehlikelere daha açık olduğunu unutmamak gerekir. Yazılım korsanları mobil cüzdan yüklü akıllı telefonunuza erişim sağlarsa sadece arkadaşlarınızla çektiğiniz selfie'leri veya e-postalarınızı kaybettiğinize üzülmeyebilirsiniz.

Ne yazık ki soğuk cüzdanlar da %100 güvenli değiller. Taşınabilir cihazları kaybetmek, cebinde cüzdanınızı unuttuğunuz pantolonunuzu yıkamak veya cihazın PIN kodunu unutmak mümkün. Bir de 24 kelimelik anahtar kelime grubunu güvenle yedeklemediyseniz veya daha da kötüsü, kelimelerden biri veya birkaçını yanlış kaydettiyseniz, o zaman kriptopara varlıklarınıza erişimi tamamen kaybedebilirsiniz.

Kendi kendinizin bankası olmak, size finansal özgürlük sunar. Ancak bu özgürlüğün de bir bedeli olduğunu, varlıklarınızdan ve dijital cüzdanlarınızın güvenliğinden sadece sizin sorumlu olduğunuzu unutmayın.