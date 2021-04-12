Soğan üreticilerinden Cumhurbaşkanı'na teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Soğan üreticilerinden Cumhurbaşkanı'na teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Soğan üreticilerinden Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Soğan üretiminin en çok yapıldığı kentlerden Amasya'nın Suluova ilçesinde depolarda kalan ürünlerini satamadıkları için kara kara düşünen üreticiler soğan ve patateslerin satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olmasını sevinçle karşıladı.

Soğan üretiminin en çok yapıldığı kentlerden Amasya'nın Suluova ilçesinde depolarda kalan ürünlerini satamadıkları için kara kara düşünen üreticiler soğan ve patateslerin satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak olmasını sevinçle karşıladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) arz fazlası kuru soğan ve yemeklik patateslerin alınması talimatını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden 35 yıllık soğan üreticisi Vehbi Soğanlı, "Soğanlarımız yaklaşık 8 aydır depolarımızda bekliyordu. Malum pandemi dolayısıyla azar, lokantalar ve restoranlar kapalı olduğunda ürünlerimiz depolarımızda kalmıştı" dedi.

Depolarda çürümekte olan soğanları gördükçe kara kara düşünürken geçen Cuma günü telefonlarına gelen mesajla mutluluk yaşadıklarına değinen Soğanlı, "Depomuzdaki mallarımızı dökecektik. TMO'dan mesaj geldi ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ürünümüzün alınacağı yazıyordu" diye konuştu.

Üçok: "Cumhurbaşkanımız soğan üreticilerinin yüzünü güldürdü"

Suluova ilçesinin Türkiye'de en önemli soğan üretim merkezi olduğunu vurgulayan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise "Suluova ilçemiz önemli bir tarım ve üretim şehri. Bununla birlikte yine Türkiye'nin sayılı ovalarından birisi. Suluova ilçemizde korona virüs ve kuraklık sebebiyle ekim sahaları çok azaldı. Yılda 100 bin ton soğan üremi yapan ilçemizde bu rakamlar 50 bin tona kadar düştü ve soğan üreticisi kardeşlerimiz büyük bir mağduriyet yaşadı. Cumhurbaşkanımızın bu kararı çiftçilerimizin, soğan üreticilerinin ce çalışanlarının yüzünü güldürdü. Cumhurbaşkanımıza, Amasyalı ve Suluovalı ücretiler adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Soğan üreticilerinden Cumhurbaşkanı'na teşekkür
Soğan üreticilerinden Cumhurbaşkanı'na teşekkür
Soğan üreticilerinden Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Soğan üreticilerinden Cumhurbaşkanı'na teşekkür - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:41:49. #1.15#
title