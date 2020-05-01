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Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak

Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
01.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:04

Tarım ve Orman Bakanlığı salgın sürecinde kontrollü olmak koşuluyla soğan ihracatına izin verdi. Üreticiler kişi başı 250 ton ihracat yapabilecek.

Ocak ayından bu yana fiili olarak yasaklanan soğan ihracatı yeniden kontrollü olarak açılıyor. Karacabey ve Yenişehir başta olmak üzere Türkiye genelindeki soğan üreticilerinin sorunlarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye aktaran AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, alınan karar için üreticiler adına teşekkür etti.

"SOĞAN KONUSUNDA SIKINTIMIZ YOK"

Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında durdurulan soğan ihracatına izin verilmesi başta çiftçilerimiz olmak üzere hepimizi mutlu etti. Antakya ve Adana'da soğan hasadı başladı. Bursa da, Karacabey ve Yenişehir'deki binlerce dönüm soğan tarlalarıyla bu alanda Türkiye'nin öncü şehirlerinden birisidir. Binlerce üreticimiz soğan üretiminden geçimini sağlıyor. Türkiye genelinde iç piyasada soğan tedariki noktasında sıkıntımız yok. Özellikle bu yıl soğan rekoltesinde ciddi bir artış var. Geçen yıl 500 bin ton civarında olan soğan üretimi bu yıl 1 milyon 250 ton civarında üretim gerçekleşti. Üreticimiz elindeki soğanları sadece iç piyasaya değil yurt dışına ihraç edemezse tarlada kalacaktı" dedi.

"KİŞİ BAŞI 250 TON İHRACATA İZİN VERİLDİ"

Soğan üreticimizin süreç boyunca yaşadığı sorunları ve beklentilerini Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile paylaştıklarının altını çizen Esgin, "Tarım ve Orman Bakanlığımız da salgın sürecinde kontrollü olmak koşuluyla kişi başı 250 ton soğan ihracatına izin verildi. Bu üreticimiz için sevindirici bir haber oldu. Karacabey ve Yenişehir başta olmak üzere Türkiye genelindeki üreticilerimizin yüzü güldü. İnanıyorum ki yakın zamanda salgın sürecinden kurtularak kontrollü ihracatın tamamen serbest olacağını ümit ediyoruz. Her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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