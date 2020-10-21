Sofralık yeşil zeytinler toplanmaya başlandı

Sofralık yeşil zeytinler toplanmaya başlandı Kilis'te, Yeşil sofralık zeytinlerin hasadına başlandı.

Sofralık yeşil zeytinler toplanmaya başlandı

KİLİS - Kilis'te, Yeşil sofralık zeytinlerin hasadına başlandı.

Türkiye'de önemli bir zeytin merkezi olan Kilis'te, zeytin hasadı başlamadan önce sofralık olarak tüketilen zeytinler toplanmaya başlandı.

Kasım ayı başında Kilis ve ilçelerinde zeytin hasadı başlayacak. Zeytin hasadı öncesinde zeytin bahçelerindeki ağaçlardan siyahlaşmamış zeytinler sofralık olarak toplanıyor. Yeşil zeytinin kilosu 5-7 TL arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor. Tane yeşil zeytini alan vatandaşlar evlerinde tatlandırarak, zeytinleri kahvaltıda tüketiyor. Kilis'in en önde gelen zeytin üreticilerinden Süleyman Mercimek, sofralık yeşil zeytin hasadına başlandığını ifade ederek, "Sofralık zeytinler kırılarak veya çizilerek, bidonlara koyularak tatlandırılır. Zeytin toplamak masraflı ve zor bir iştir. Zeytinin tane büyüklüğüne göre kilosu 5 ile 7 TL arasında değişen fiyatla satılıyor. Kilis'te genelde sabah kahvaltısında tüketiliyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ