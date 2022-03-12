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Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

AA - İsmail Hakkı Demir - Spor
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Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı.

ERZURUM (AA) - Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı.

Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen şampiyonaya 15 ilden 145 sporcu katılıyor.

Şampiyona, yarınki yarışlarla sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

Uğur Koçak

Uras Uçanoğlu

Büyük kadınlar:

İrem Gezer

Nisa Özsoy

15 yaş altı erkekler:

Mert Derviş Yıldırım

Mert Ali Koçoğlu

Ali Kuçbay

15 yaş altı kızlar:

Ada Melis Çopuroğlu

Aysima Kılıç

Deniz Didinedin

13 yaş altı erkekler:

Ömer Faruk Deliktaş

Efe İldeş

Orhun Attila Yılmaz

13 yaş altı kızlar:

Mira Tunca

Naz Çepni

Ennur Kardelen Çakır

11 yaş altı erkekler:

Cafer Ediz Cingöz

Cem Bora Balkan

Münib Hakan Ekinci

11 yaş altı kızlar:

Nehir Uçanlar

Mila Tuncel

Zeynep Nisa Yerebasmaz

Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

AA / İsmail Hakkı Demir - Spor

Derviş Yıldırım, Kayak Merkezi, Erzurum, Türkiye, Spor, Haberler

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