Slovakya kalecisi Dubravka'dan kendi kalesine akılalmaz gol

EURO 2020 E Grubu'nda oynanan Slovakya-İspanya maçında Slovak kaleci Dubravka benzerine az rastlanır bir hata yaptı. Direkten dönen topu almak için yükselen tecrübeli eldiven, topu tokatlayarak kendi kalesine gol attı. Dubravka'nın o anları sosyal medyaya damga vurdu.