Slovakya kalecisi Dubravka'dan kendi kalesine akılalmaz gol
EURO 2020 E Grubu'nda oynanan Slovakya-İspanya maçında Slovak kaleci Dubravka benzerine az rastlanır bir hata yaptı. Direkten dönen topu almak için yükselen tecrübeli eldiven, topu tokatlayarak kendi kalesine gol attı. Dubravka'nın o anları sosyal medyaya damga vurdu.
EURO 2020 E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile İspanya karşılaşıyor. Mücadelenin 30. dakikasında Slovak kaleci Dubravka yaptığı hatayla maça damga vurdu.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU
İspanya atağında direkten dönen topu almak için yükselen Dubravka büyük bir hataya imza atarak topu kendi kalesine tokatladı. Takımının geri düşmesine sebep olan tecrübeli kaleci, sosyal medyada da gündeme oturdu.