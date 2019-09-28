Slimani'nin şov yaptığı maçta Monaco, rakibini 4 golle geçti!

28.09.2019 23:28

Fransa Ligi'nin 8. haftasında Monaco, evinde ağırladığı Brest'i 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Wissam ben Yedder, Islam Slimani, Gelson Martins ve Keita Balde kaydetti.

Slimani, geçen sezonu Fenerbahçe'de geçirmişti.

MONACO TARİHİNE GEÇTİ!

Slimani karşılaşmayı 3 asist 1 golle tamamlarkeni 5 maçta 4 gol 4 asiste ulaşmış oldu.Islam Slimani, 2006/07 sezonu başından bu yana Monaco formasıyla Ligue 1'de bir maçta en fazla gole katkı yapan oyuncu oldu. Bu sonucun ardından Monaco, puanını 9'a yükseltti. Brest ise 8 puanda kaldı.