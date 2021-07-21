Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik: Stanciu'yu Galatasaray'a satmayacağız
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Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik: Stanciu'yu Galatasaray'a satmayacağız

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Hücuma yönelik orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündemdeki en önemli isim olan Nicolae Stanciu için Slavia Prag'dan resmi açıklama geldi. Çekya ekibi, yönetim kurulunda oybirliği ile Stanciu'nun satışına izin vermedi. Başkan Tvrdik, "Hedeflerimiz için önemli bir oyuncu. Teklif edilen meblağ ayrılması için kabul edilemezdi" dedi.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rumen orta saha Nicolae Stanciu ile Çekya ekibi Slavia Prag'tan resmi açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Stanciu ile ilgilendiklerini doğrulamış ve "Nicolae Stanciu için bir görüşmemiz oldu, kulüp başkanlarıyla direkt görüştüm. Menajer savaşlarını engellemek için direkt kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz. Galatasaray transfer görüşürken aracı kullanmasına gerek yok. Nicolae Stanciu için talep edilen rakam ile bizim düşündüğümüz rakamlar arasında fark var; görüşmelerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Burak Elmas'ın bu açıklamasının ardından Slavia Prag, Rumen orta sahayla ilgili kararını duyurdu. Kulüp başkanı Jaroslav Tvrdik, Stanciu'yu satmama kararı aldıklarını söyledi.

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik: Stanciu'yu Galatasaray'a satmayacağız
Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik

"ORTAK KARAR ALDIK"

Yönetim kurulunda oybirliği ile Stanciu'nun takımda kalmasına karar verdiklerini söyleyen Tvrdik, "Teknik kadromuzun da dahil edilerek genişletilen yönetim kurulu toplantımızı Pazartesi günü yaptık ve Stanciu'nun takımda kalmasına oybirliği ile karar verdik. Nico, hedeflerimiz için önemli bir oyuncu. Teklif edilen meblağ karşısında takımdan ayrılma ihtimali bizim için kabul edilemezdi" ifadelerini kullandı.

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik: Stanciu'yu Galatasaray'a satmayacağız

BÜYÜK FARK VAR

Yıllık maliyetinin yaklaşık 1,5-2 milyon euro arasında olması beklenen Stanciu için Slavia Prag'ın istediği bonservis 6 milyon 750 bin euroydu.

Rakamı yüksek bulan sarı kırmızılılar, "Biz Stanciu'yu almak istiyoruz ancak bir teklif yapabilmemiz için sizin istediğiniz rakamın gerçekçi olması gerekir" diyerek beklemeye geçmişti. Prag'dan geri dönüş bekleyen Galatasaray'ın bonservis için gözden çıkardığı rakamın 4,5 milyon euroydu. (46,3 milyon TL)

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik: Stanciu'yu Galatasaray'a satmayacağız
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