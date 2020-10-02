Red Bull Sky Tour benzersiz şovlara imza attı
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Red Bull Sky Tour benzersiz şovlara imza attı

02.10.2020 10:47 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:57
Red Bull Sky Tour benzersiz şovlara imza attı

Red Bull pilotu Dario Costa, bir kez daha Türkiye semalarında benzersiz gösteriler yaptı.

Red Bull pilotu Dario Costa, bir kez daha Türkiye semalarında benzersiz gösteriler yaptı. Geçen sene 4'üncü Red Bull Uçuş Günü ve Teknofest'te Red Bull uçağı ile gösteri uçuşları gerçekleştiren İtalyan pilot, bu kez Marmaris, İstanbul ve Gaziantep'i ele geçirdi. 

Red Bull Sky Tour kapsamında herkesin gözünü gökyüzüne çevirmesini sağlayan dünyanın en iyi akrobasi uçuşu pilotlarından biri olan Dario Costa, gösterilerine Marmaris'te başladı. Motorsporlarına verilen uzun aranın ardından yeniden gaza basan Dünya Ralli Şampiyonası takviminin 5'inci yarışına ev sahipliği yapan Türkiye Rallisi'nin açılış gününde sahne alan Costa, hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştirdiği benzersiz bir gösteri uçuşu yaptı.İtalyan pilot, 20 Eylül'de gerçekleştirilen İstanbul Yarı Maratonu öncesinde yaptığı benzersiz uçuş gösterisi ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Yarı maratonun 15'inci yılına özel koşucular arasından seçilen talihli de Dario Costa ile unutulmaz bir uçuş deneyiminin parçası oldu. Red Bull Sky Tour kapanışı Gaziantep'te, Teknofest kapsamında yapılan gösteri uçuşları ile yaptı. Gaziantep'teki uçuşla birlikte gözler son bir kez daha gökyüzüne çevrildi. İtalyan pilot Dario Costa; Marmaris, İstanbul ve Gaziantep'te yaptığı gösteri uçuşlarının yanında; başarılı oyuncu Burcu Özberk ve sosyal medya fenomeni Orkun Işıtmak gibi ünlü konuklara da heyecan dolu uçuş deneyimleri yaşattı.   

 


Red Bull Sky Tour benzersiz şovlara imza attı
Red Bull Sky Tour benzersiz şovlara imza attı
Red Bull Sky Tour benzersiz şovlara imza attı
Red Bull Sky Tour benzersiz şovlara imza attı
Red Bull Sky Tour benzersiz şovlara imza attı
Red Bull Sky Tour benzersiz şovlara imza attı
Red Bull Sky Tour benzersiz şovlara imza attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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