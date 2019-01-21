Fenerbahçe'nin Gol Sevinci Sırasında Martin Skrtel'in Kafasına Yabancı Madde İsabet Etti
Bursaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin 20'nci dakikasında deplasman ekibi Roberto Soldado'nun golüyle 1-0 öne geçerken, sarı lacivertli futbolcuların gol sevinci yaşadığı sırada Martin Skrtel'in kafasına tribünlerden atılan bir yabancı madde isabet etti.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor.
Fenerbahçe'de Roberto Soldado, 20. dakikada attığı golle sarı-lacivertli takımı 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçeli futbolcular golden sonra büyük bir sevinç yaşadı. Fenerbahçeli futbolcuların gol sevinci sırasında tribünden atılan bir madde Martin Skrtel'in kafasına isabet etti.
GÜVENLİK GÜÇLERİ ÖNLEM ALDI
Tecrübeli oyuncunun kafasında kanama meydana geldi. Slovak futbolcu, formasına kan bulaştığı için formasını değiştirdi ve oyuna devam etti. Güvenlik güçleri ise hemen o bölgeye giderek yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: DHA
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