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Sivrihisar'da imza şov

Kadınlar Voleybol 2.Liginde yer alacak ola Sivrihisarspor, oluşturduğu güçlü kadrosu ile yeni sezona merhaba diyecek.

Sivrihisar'da imza şov
19.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:27

Kadınlar Voleybol 2.Liginde yer alacak ola Sivrihisarspor, oluşturduğu güçlü kadrosu ile yeni sezona merhaba diyecek. Tecrübeli ve başarılı oyuncu kadrosundan oluşan takım şampiyonluk hedefi ile yola çıkacak. Sivrihisarspor Bayan Voleybol takımında anlaşma sağlanan oyuncularla toplu imza töreni düzenlendi. Başarılı voleybolcular kendilerini Sivrihisarspor'lu yapan imzaları attı.

Sivrihisarspor Bayan Voleybol takımında imza şöleni gerçekleştirildi. Yeni oluşumla kurulan ve şampiyonluk hedefi ile yola çıkılan sezon öncesinde anlaşma sağlanan voleybolcular kendilerini Sivrihisarsporlu yapan imzaları attılar. Sivrihisar Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan, Sivrihisarspor Kulüp Başkanı Ahmet Alper Akdemir ve yönetim kurulu yer aldı.

Kulüp Başkanı Ahmet Alper Akdemir "Sivrihisarspor olarak 2.Lig Bayan Voleybol takımı kurmak bizlere nasip oldu. Sivrihisarspor yönetimi olarak geçmiş dönemlerde formasını terlettiğimiz takımımıza yönetim olarak geldik. Bu yolda yola çıktığımız günden bugüne kadar Belediye Başkanımız Hamid Yüzügüllü her konuda olduğu gibi bu branşın açılmasında da bize öncülük etti ve büyük destek sağladı. Bu kulübün her ihtiyacına karşılık veriyor. Kendilerine Sivrihisarspor olarak çok teşekkür ediyoruz.Bizim amacımız sporla birlikte ilçemizi sporla tanıtmak. Ayrıca yeni ligde yeni heyecanla başarı yakalamak" dedi.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü "Bugün burada Sivrihisar Belediyesi ve Sivrihisarspor ile yeni bir oluşuma imza atıyoruz. Tabii ki Sivrihisar'ı her konuda ileriye taşırken spor konusunda da öncülüklere adım atıyoruz. Sivrihisarspor futbol takımından sonra kız voleybol takımımızı kurduk. Bayan voleybol takımımız inşallah bu sezon güzel sonuçlar alarak sakatsız bir sezon geçirerek başarılı bir sezona imza atmak istiyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından bayan voleybolcular kendilerini Sivrihisarspor'lu yapan imzaları attılar. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü takıma katılan yeni oyunculara günün anısına hediye takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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