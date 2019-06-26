Sivridere Barajı 4 milyon liradan fazla katkı sağlayacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan Sivridere Barajı sulama projesinin hayata geçirilmesiyle ekonomiye 4 milyon 116 bin liralık katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erzurum'daki yatırımlarla kentin topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya çalışıldığı belirtildi.

Son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığına işaret edilen açıklamada, büyük sulama projeleri kapsamı dışında kalan kırsal kesimlerde, kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarından Erzurum'un da faydalandığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesinin çiftçilerin gelirlerinde doğrudan veya dolaylı artışa neden olduğunu vurguladı.

Bu durumun kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet edip göçü önlediğine dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Oltu ilçesindeki Sivridere Barajı'nı tamamladık ama sulama inşaatında çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla 6 bin 860 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. İş kapsamında 6 bin 833 metre ana hat ve üzerinde bulunan 3 adet basınç kırıcı odası olmak üzere bütün yapılar yedek hatlar ile tamamlandı. Bu hatlara ait sızdırmazlık testleri devam ediyor. Barajın temelden yüksekliği 46 metre ve 1,34 hektometreküp (hm3) su biriktirme hacmine sahip bulunuyor. Sivridere Barajı sulaması işinin tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Sivridere Barajı sulama projesinin hayata geçmesiyle bu yılki birim fiyatları dikkate alındığında, ülke ekonomisine 4 milyon 116 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: AA