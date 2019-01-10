Siverekli Kadınlar Sıra Gecesinde Eğlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye tarafından düzenlenen sıra gecesine katılan kadınlar, gönüllerince eğlendi.

Siverek Belediyesi tarafından kadınların kaynaşması amacıyla Ayvanat Kadın ve Kültür Merkezinde yapılan etkinlik kapsamında, sıra gecesinin vazgeçilmezi çiğ köfte yoğruldu.

Belediye sıra gecesi ekibinin de sahne aldığı gecede, türküler seslendirildi, kadınlar halay çekti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdiresi Bahar Çiftsever, düzenlenen etkinlik ve yapılan projelerde kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını belirterek, "Kadınlarımızın sosyal aktivitelere katılımları gün geçtikçe artıyor. Temennimiz, 22 merkez mahallemize de kadın destek merkezi kazandırmak ve bu tür güzel etkinliklerle birlikte onlarla da bir araya gelmektir." dedi.

Katılımcılara, çiğ köfte, ayran ve tatlı ikram edildi.

Kaynak: AA