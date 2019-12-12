Siverek Belediyespor destek bekliyor

12.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:14

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden ligin başarılı takımı Siverek Belediyespor, yaşadığı maddi sorunlar çözülmezse bu hafta sonunda oynanacak olan Kahta deplasmanına çıkamayacak.



BAL 2. Grup'ta 22 puanla 6. sırada bulunan Siverek Belediyespor yönetimi belediyelerde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle sporculara peşinat ve maç primlerini ödeyemedi. Son bir haftada daha da ayyuka çıkan ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren kulüp, parasal sorunlar çözülmezse pazar günü deplasmanda oynanacak olan Kahta 02 Spor maçına çıkamayacak.



Yaşanan ekonomik problemler nedeniyle sosyal medyada yer alan "Yönetim bıraksın biz yapalım" gibi yorumlarla birlikte gelen eleştiriler üzerine kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, "Yaklaşık bir haftadır, Siverek Belediyespor kulübü olarak maddi sıkıntılar yaşıyoruz. Sporcularımızın peşinat ve maç pirimleri ile ilgili sıkıntılarımız halen devam ediyor. Malumunuz tüm Türkiye genelinde belediyelerde yaşanan tasarruf tedbirleri gibi sıkıntılar bizde de yaşanmaktadır" denildi.



Taraftarların sosyal medyadaki istifa çağrısına da cevap veren kulüp yönetimi, "Mevcut yönetim kurulu görüşmelerini yaptı, gerekirse istifalarını sunmaya hazır. Gerekirse de yönetim kurulu üyelerimiz, şehrin önde gelenleri, Sivereskpor sevdalıları ve işadamları ile iş birliği yaparak, takımı ve şehri bu bataktan kurtarmaya hazır. Şehrin önde gelenleri, Siverekspor ve Siverek sevdalılarını göreve davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



Siverekspor'un şampiyonluk iddiasının devam ettiği vurgulanırken, "Şehrimizin sporsal faaliyetlerindeki tek markası olan Siverek Belediyesporumuz sezona çok iyi bir başlangıç yapmış ve halen şampiyonluk iddiası bulunmaktadır. Dışarıdan Yorum yapmak yerine 300 bin nüfuslu şehrimizin önde gelenlerine buradan çağrı yapmış bulunuyoruz. Gelin hepimiz bir olalım, bu takımın başta BAL'da yerimizi koruma ve hedefimiz üçüncü lig olsun mantığıyla kenetlenelim, engel olmayalım. Mevcut yönetim, yeni gelecek yönetim için istifasını göze almış durumda, kim olursa olsun bu durumda kurtarabilecek şehrin önde gelenleri var ise buyursun şimdi tam sırası" açıklaması yapıldı.



Siverek Belediyespor'un bu hafta hayati bir maça çıkacağı belirtilen basın açıklamasının sonunda, "Takımımız bu hafta hayati önem taşıyan bir karşılaşmaya çıkacaktır. Hafta içi bu kriz çözülmez ise koca çınara yazık olacaktır. Mülkü amirlerimizden belediyedeki idarecilerimize, kaymakamımızdan şehrin iş adamlarına, şehrin önde gelenleri ve Siverek Belediyespor'a gönül vermiş herkesi göreve davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA