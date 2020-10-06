Sivassporlu Volkan Eğri, Sivas Belediyespor'a transfer oldu
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Sivassporlu Volkan Eğri, Sivas Belediyespor'a transfer oldu

06.10.2020 16:27 | Son Güncelleme: 06.10.2020 16:31
Sivassporlu Volkan Eğri, Sivas Belediyespor'a transfer oldu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sivas Belediyespor, DG Sivasspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Volkan Eğri'yi kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sivas Belediyespor, DG Sivasspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Volkan Eğri'yi kadrosuna kattı.

Sivas Belediyespor, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Volkan Eğri'yi renklerine bağladı. Forvet oyuncusu Eğri, Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde kulüp başkanı Hakan Genç, 2. Başkanı Taner Karabal ile As Başkan Fatih Arkan'ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Volkan Eğri, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması altında 3 maçta görev almıştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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