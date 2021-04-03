Sivassporlu kaleci Ali Şaşal 1 hafta sahalardan uzak kalacak
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Sivassporlu kaleci Ali Şaşal 1 hafta sahalardan uzak kalacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivassporlu kaleci Ali Şaşal 1 hafta sahalardan uzak kalacak

DG Sivasspor Kulübü, Trabzonspor maçında sakatlanarak maçtan çıkan kaleci Ali Şaşal Vural'ın bir hafta antrenmanlardan uzak kalacağını açıkladı.

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DG Sivasspor Kulübü, Trabzonspor maçında sakatlanarak maçtan çıkan kaleci Ali Şaşal Vural'ın bir hafta antrenmanlardan uzak kalacağını açıkladı.

Sivasspor'un kulüp doktoru Burak Ayyıldız, bugün oynanan Trabzonspor maçının son dakikasında sakatlanan kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Ayyıldız, "Trabzonspor ile bugün oynadığımız maçta sol el dördüncü parmağa yakın ekleminde çıkık oluşan kalecimiz Ali Şaşal Vural'a yapılan kontrollerde herhangi bir kırık veya çatlağa rastlanmadı. Parmak eklemi etrafındaki yumuşak dokularda oluşan hasar ve ödem nedeniyle en az 1 hafta kaleci antrenmanlarından uzak kalmasını planlıyoruz. Oyuncumuzun tedaviye verdiği yanıt ve ağrıya dayanma durumuna göre müsabakalarda görev almasına karar vereceğiz" ifadesini kullandı. - SİVAS

Sivassporlu kaleci Ali Şaşal 1 hafta sahalardan uzak kalacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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