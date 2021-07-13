Sivassporlu futbolcular laktat testinden geçti

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da, futbolcular bu sabah laktat testine tabi tutuldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren DG Sivasspor'da, futbolcular bu sabah laktat testine tabi tutuldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, kampın 11'inci gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki bir otelde sabah saatlerinde laktat testinden geçti. 4 grup halinde yapılan testlerde, sporcular dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri tespit edildi. Bireysel yükleme ve dayanıklılık üzerine yapılan testlerde koşuların arasında futbolcuların kulaklarından ya da parmağından kan alındı.

Yiğidoalr akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Diğer yandan İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Bolu kampını ziyaret etti. Kulübün As Başkanı Faruk Taşseten, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve sporcular ile bir süre sohbet eden Boyraz, takıma baklava ikramında bulundu.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı