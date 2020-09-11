Son dakika haber: Sivasspor'un yeni transferi Ninga: "Takımın çok güzel bir atmosferi var" Son dakika haberi: Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga, takımın çok güzel bir atmosferi olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarım, kulüp personeli, teknik heyet olsun beni çok güzel karşıladı.

Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga, takımın çok güzel bir atmosferi olduğunu belirterek, "Takım arkadaşlarım, kulüp personeli, teknik heyet olsun beni çok güzel karşıladı." ifadesini kullandı.

Sivasspor'un yeni sezon öncesi Fransa 1. Lig ekibi SCO Angers'ten kiraladığı sol kanat oyuncusu Casimir Ninga, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Casimir Ninga, Demir Grup Sivasspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Sezon başı kampına sonradan katıldığını aktaran Ninga, "Takımın çok güzel bir atmosferi var. Artık Sivas'tayız ve lig haftasına girdik. Maçımıza odaklanarak konsantre olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor'dan transfer teklifi aldığında, kırmızı-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirten Ninga, şunları kaydetti:

"UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmamız beni çok motive ediyor. Avrupa Ligi, buraya gelmemde çok büyük artıydı. Umarım çok güzel geçecek. Ama önce yarın sahamızda oynayacağımız Alanyaspor maçı ile yeni sezona başlamak istiyoruz. Taraftarlarımız beni izlesin. Casimir Ninga'nın nasıl bir futbolcu olduğunu kendileri karar versin ve değerlendirsin."

Kaynak: AA