Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Bolu'da sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını kamp yaptığı Bolu'da sürdürüyor.

Kırmızı beyazlı ekip, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan ve dayanıklılık koşusuyla devam eden antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Rıza Çalımbay, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun bütün takımlar için güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Bolu kampının 19 Temmuz'a kadar devam edeceğini aktaran tecrübeli teknik adam, yoğun bir antrenman programları olduğunu söyledi.

Çalımbay, transfer çalışmalarına değinerek, şunları kaydetti:

"İyi oyuncular almak zorundayız çünkü Avrupa kupalarında geçen sezon çok şanssız zamanlar yaşadık. Aynı şeyleri yaşamamak için de bu sene alacağımız oyuncular çok önemli. Takımımıza katkıda bulunacak oyuncularımız çok önemli. Yaptığımız planlama kapsamında 4-5 transfer yapmaya çalışıyoruz. İyi oyuncular alırsak, bizim için çok büyük avantaj olacak. Zaten oturmuş bir kadromuz var. Gelen arkadaşlarımızın da iyi bir katkı verirse, daha iyi, alternatifli bir kadromuz olacak."

"Avrupa kupaları bizim için çok önemli"

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenleyeceği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadelede edeceklerini hatırlatan Çalımbay, "Avrupa kupaları bizim için çok önemli. Ligden önce başlayacağımız için, bu maçlar hakikaten hazırlık gibi olacak. Bu maçlarımızı iyi bitirmek zorundayız." şeklinde konuştu.

Çalımbay, geçen sezon Sivasspor'un 19 maç yenilmeyerek bir rekor kırdığını anımsatarak, "Geçen sezon bana göre ligin en iyi takımlarından biri Sivasspor. İkinci yarıdaki istikrarlı gidişimiz, bizi mükemmel bir yere getirdi. Aynısını devam ettireceğiz. Tek hedefimiz bu. Lig bu sene çok zor olacak. Herkes iyi transferler yapmaya başladı. Hazırlık dönemimizi de mükemmel şekilde geçirmemiz gerekiyor. Alacağımız oyuncuların çok iyi olması gerekiyor. Ondan sonra zaten bütün iş bizde. Çok çalışarak tekrar iyi bir yere geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yeni sezonda statlara yüzde 50 kapasitede seyirci alınması kararını değerlendiren Çalımbay, "Seyirci kararı bu sezonun en güzel şeylerinden biri çünkü futbol taraftarsız olmaz. Herkes kendi taraftarının varlığını hissedecek ve onların desteğini alacak. Pandemiden önce biz taraftarımızla kendi sahamızda hiç mağlubiyet almadık. Taraftar bence futbolun her şeyi. Onlarsız maçların tadı tuzu kesinlikle olmuyor. Yüzde 50 ile başlıyoruz, inşallah ileride daha da fazlalaşır." değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
Sivasspor'un yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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