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Sivasspor'un Adana kafilesi belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'un Adana kafilesi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'un Adana kafilesi belli oldu.

ADANA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'un Adana kafilesi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Adana maçı kafilesi belli oldu. Sivasspor'un Adana maçı kamp kadrosu şu şekilde:

"Aaron Appindangoye, Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Moussa Konate, Hakan Arslan, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal." - SİVAS

Sivasspor'un Adana kafilesi belli oldu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Haberler

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