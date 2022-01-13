Sivasspor Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Sivasspor- Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak olan Sivasspor - Trabzonspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. - SİVAS
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