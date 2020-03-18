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Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan koronavirüs açıklaması Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcuların maçlara konsantre olamadığını söyledi.

18.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:06
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan koronavirüs açıklaması Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolcuların maçlara konsantre olamadığını söyledi.

Çalımbay, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçta bu sezonun en kötü performansını gösterdiklerini belirtti.

Yenilgiler aldıklarını ancak bu sezon ligde ilk defa bir maçı gol atmadan tamamladıklarını aktaran Çalımbay, bu karşılaşmadan çok büyük dersler çıkartacaklarını ifade etti.

Çalımbay, ligde kalan 8 maçın tamamını final olarak gördüklerini dile getirerek, "Her maçı almamız ve çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." dedi.

"Futbolcularımızın hiçbiri konsantre olamıyor"

Dünyayı saran koronavirüsün Türkiye'yi de etkilediğine dikkati çeken Çalımbay, şunları kaydetti:

"Futbolcu arkadaşlarımızın hiç biri şuanda tam konsantre olamıyor. Nereye baksanız yüzde yüz koronavirüs konuşuluyor ve futbol birazcık dışta kalıyor. Bir de seyircisiz oynanması var. Onun için maçlar istediğiniz tempoda olmayabilir, istediğiniz mücadeleler olmayabilir. Onlardan bir tanesini de bu hafta biz yaşadık. Oyuncularımıza Türkiye'yi ve ülkedeki güzel şeyleri anlattık. Ne olursa olsun maçlarımıza konsantre olmamız gerekiyor. Federasyonumuz neye karar verdiyse bizim ona ayak uydurmamız gerekiyor. Sadece şu bilinsin, hiçbir oyuncu huzur içinde veya konsantre şekilde maçlara çıkmıyor. Bu da gayet normal. Bizlere çok iş düşüyor, bizler de motive etmeye çalışıyoruz ve maçları daha iyi oynamak için uğraşıyoruz ama maalesef zaman zaman böyle aksilikler yaşıyoruz."

"İptal edip etmemek federasyona kalmış"

Çalımbay, koronavirüs salgınıyla ilgili Süper Lig'de verilecek her türlü karara saygı duyduklarını belirterek, futbolcuların sıkıntılı bir süreç yaşadığını söyledi.

Sıkıntıyı sadece Türkiye'nin değil, dünyanın yaşadığına işaret eden Çalımbay, "Sıkıntıyı dünyadaki futbolcuların hepsi yaşıyor, hepimiz yaşıyoruz. Tabii ki iptal edip etmemek federasyona kalmış. Şu anda kıran kırana maçların geçmesi çok zor çünkü futbolcuların çoğunun kafası rahat değil. İsteyen oynasın, isteyen oynamasın deseler çoğu oynamayacak." diye konuştu.

Rıza Çalımbay, zor süreç nedeniyle Avrupa ülkelerinin bir çoğunun maçlarını iptal ettiğini anımsatarak, Türkiye'de verilecek karara göre tedbir alacaklarını dile getirdi.

Antrenman

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma hareketleri, top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, sakatlıkları nedeniyle Ziya Erdal, Fatih Aksoy, Petar Skuletic, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa ve Emre Kılınç katılmadı.

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Kaynak: AA

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