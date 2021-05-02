Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak
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Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak

Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Gaziantep ile karşılaşacak.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 39. haftasında yarın Gaziantep ile karşılaşacak.

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Sivasspor, ligde 55 puanla 7. sırada, Gaziantep ise 54 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde oynadığı son 15 maçta 8 galibiyet ve 7 beraberlik alan Sivas temsilcisi, yenilmezlik serisini Gaziantep karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Gaziantep maçı öncesi kırmızı-beyazlı ekipte, savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanın ardından karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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