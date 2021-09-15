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Sivasspor, Şehir Müzesi'ni gezdi

Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Haberler | Spor
Sivasspor, Şehir Müzesi'ni gezdi

Demir Grup Sivasspor'un futbolcuları ve teknik heyeti Sivas Valiliği tarafından açılışı yapılan Şehir Müzesi'ni ziyaret etti.

Demir Grup Sivasspor'un futbolcuları ve teknik heyeti Sivas Valiliği tarafından açılışı yapılan Şehir Müzesi'ni ziyaret etti.

Sivasspor kafilesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tarihi Valilik binasının zemin katında kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen ve Sivas'ın tarihini konu alan Sivas Şehir Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten, teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcıları ve futbolcular yer aldı. Vali Salih Ayhan, teknik heyet ve futbolculara müzeyi gezdirerek, bilgiler verdi. Ziyaret sonunda kafile Tarihi Valilik Binası önünde Vali Ayhan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivasspor, Şehir Müzesi'ni gezdi

Sivasspor, Şehir Müzesi'ni gezdi

Sivasspor, Şehir Müzesi'ni gezdi

Sivasspor, Şehir Müzesi'ni gezdi

Sivasspor, Şehir Müzesi'ni gezdi

Sivasspor, Şehir Müzesi'ni gezdi

Sivasspor, Şehir Müzesi'ni gezdi

Sivasspor, Şehir Müzesi'ni gezdi

Demirören Haber Ajansı / Arife Defne Arslan - Spor Haberleri
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Haber: Sivasspor, Şehir Müzesi'ni gezdi - Haberler Spor
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