Sivasspor - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor maçı hangi kanalda?
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Sivasspor - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor maçı hangi kanalda?

Sivasspor - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor maçı hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Petrocub'a karşı 1-0 galip Sivasspor, rakibine karşı tur biletini evinde arayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu Sivasspor ile Petrocub arasında oynanacak mücadele vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Sivasspor - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor maçı hangi kanalda?

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri tur mücadelesinde Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Grupları için kritik maça çıkacak olan Yiğidolar deplasmanda 1-0 galip gelmişti. Ülke puanı içinde oldukça önem taşıyan maç hakkında teknik direktör Rıza Çalımbay"Gruplara kalmayı çok istiyoruz. Hem kulübümüz hem de ülkemiz için bu çok önemli. Elimizden geleni yapacağız" açıklamalarında bulundu. Sivasspor - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SİVASSPOR - PETROCUB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Petrocub mücadelesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 29 Temmuz Perşembe (Bugün) oynanacak. Rus hakem Kirill Levnikov yöneteceği maç Türkiye Saati ile 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR-PETROCUB MUHTEMEL 11'LER!

Cofie sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maçta Rıza Çalımbay'ın Felix'e görev vermesi beklenirken muhtemel 11'ler ise şu şekilde;

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Fajr, Hakan, Felix, Kayode, Sefa, Yatabare

Petrocub: Meira, Bocagiuc, Maxim, Efros, Revenco, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Iosipoi, Platica

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Sivasspor - Petrocub maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor maçı hangi kanalda? - Haberler
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