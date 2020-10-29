Sivasspor, öne geçtiği maçta Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi
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Sivasspor, öne geçtiği maçta Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi

29.10.2020 22:47 | Son Güncelleme: 29.10.2020 23:03

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında konuk ettiği Maccabi Tel Aviv karşısında öne geçmesine rağmen sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz, Samba Camara'nın 66. dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında temsilcimiz Sivasspor ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv, Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin 55. dakikasında Sivasspor, Olarenwaju Kayode ile 1-0 öne geçti. Maçın geri kalan dakikalarında istediği oyunu sahaya yansıtamayan kırmızı beyazlılar, 68. dakikada Dan Biton'un penaltı golü ile 74. dakikada Dor Peretz'in attığı gole engel olamadı ve rakibine 2-1 mağlup oldu. Temsilcimizde penaltıya sebebiyet veren Samba Camara, 66. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor ikinci maçında da puanla tanışamamış oldu. Maccabi Tel Aviv ise 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

VILLARREAL, İSTANBUL'DA KARABAĞ'I DEVİRDİ

Grubun diğer karşılaşmasında Villarreal, deplasmanda Karabağ'ı 3-1 mağlup etti. Bu karşılaşma, UEFA'nın Azerbaycan'da futbol maçlarının oynamasına izin vermemesi üzerine Azerbaycan temsilcisinin isteğiyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynandı.

SONRAKİ RAKİP KARABAĞ

Yiğidolar, grubun 3. maçında 5 Kasım Perşembe günü Azerbaycan temsilcisi Karabağ Ağdam'ı konuk edecek. İsrail ekibi ise Villarreal deplasmanında puan mücadelesi verecek.

Sivasspor, öne geçtiği maçta Maccabi Tel Aviv'e 2-1 yenildi

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