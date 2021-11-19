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Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor, İstanbul'a ulaştı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - - Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor, İstanbul'a ulaştı.

Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Başakşehir'e konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Sivas temsilcisi, kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Yiğidolar'ın kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

"Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Leke James, Max Gradel, Muammer Yıldırım, Muhammed Emin Ergin, Okechukwu Azubuike, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Ziya Erdal."

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

Sivasspor kafilesi İstanbul'a ulaştı

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İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Haberleri

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