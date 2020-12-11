Sivasspor kafilesi, İsrail'de mahsur kaldı
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Sivasspor kafilesi, İsrail'de mahsur kaldı

11.12.2020 02:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 03:14

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kaldı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada yer alan videoda Sivasspor kafilesinin Tel-Aviv'deki havalimanında bekleyişi ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ve kulüp yetkililerinin İsrailli görevlileri alkışla protesto etmesi yer aldı.

Sivasspor kafilesi, İsrail'de mahsur kaldı
Sivasspor kafilesi, İsrail'de mahsur kaldı
Sivasspor kafilesi, İsrail'de mahsur kaldı
Sivasspor kafilesi, İsrail'de mahsur kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Önder Felek

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