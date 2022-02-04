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Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Gaziantep'e ulaştı.

GAZİANTEP (İHA) - Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Gaziantep'e ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, 21 kişilik kafileyle Gaziantep' gitti. Kırmızı-beyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Gaziantep FK ile Sivasspor, yarın saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

Sivasspor kafilesi Gaziantep'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Haber

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