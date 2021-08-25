Sivasspor kafilesi, Danimarka'ya uçtu
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Sivasspor kafilesi, Danimarka'ya uçtu

Sivasspor kafilesi, Danimarka'ya uçtu
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında deplasmanda Kophenag ile karşılaşacak Sivasspor, Danimarka'ya gitti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında deplasmanda Kophenag ile karşılaşacak Sivasspor, Danimarka'ya gitti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turunda kendi evindeki 2-1'lik yenilginin rövanşında Kophenag'a konuk olacak Sivasspor kafilesi yurttan ayrıldı. Maç hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kafilesi, öğle saatlerinde tesislerden ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'na hareket etti. Kafile buradan özel uçakla Danimarka'nın başkenti Kophenag'a uçtu. 

Kırmızı-Beyazlıların takım kafilesinde şu isimler yer aldı: "Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Azubuike, Emre Satılmış, Fayçal fajr, Hakan Arslan, Cofie, Felix, Koray Altınay, Leke James, Gradel, Muammer Yıldırım, Yatabare, Kayode, Özkan Yiğiter, Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal. 

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan Fayçal Fajr, bu akşam 18.30'da maçın oynanacağı Parken Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Kırmızı-Beyazlılar ardından son çalışmasını gerçekleştirerek maç saatini bekleyecek.


Sivasspor kafilesi, Danimarka'ya uçtu
Sivasspor kafilesi, Danimarka'ya uçtu
Sivasspor kafilesi, Danimarka'ya uçtu
Sivasspor kafilesi, Danimarka'ya uçtu
Sivasspor kafilesi, Danimarka'ya uçtu
Sivasspor kafilesi, Danimarka'ya uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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