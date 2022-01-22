Sivasspor-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Fenerbahçe, müsabakaya 6 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu'ndan yoksun mücadele etti.

Teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Altay maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Szalai, Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Pelkas'ın yerine Berke Özer, Nazım Sangare, Zajc, Novak ve Valencia görev yaptı.

Sarı-lacivertli takım, sahaya Berke Özer, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia, Serdar Dursun 11'i ile çıktı.

Demir Grup Sivasspor cephesi

Kırmızı-beyazlı takımda ise sarı kart cezalısı Kerem Atakan Kesgin, sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 22. haftasındaki Göztepe maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe giderek bu karşılaşmada Camara ve Kerem Atakan Kesgin'in yerine Goutas ve Koray Altınay'a görev verdi.

Demir Grup Sivasspor, sahaya Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Koray Altınay, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Pedro Henrique ve Yatabare 11'i ile çıktı.