Sivasspor-Dinamo Batum maçının oynanacağı statta Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması yapıldı
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Sivasspor-Dinamo Batum maçının oynanacağı statta Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması yapıldı

Sivasspor-Dinamo Batum maçının oynanacağı statta Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması yapıldı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan Temsilcisi Dinamo Batum arasında yarın oynanacak maç öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan Temsilcisi Dinamo Batum arasında yarın oynanacak maç öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşma öncesinde Sivas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından stadın içinde ve çevresinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, "Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'in talimatıyla hem stadyum çevresinde hem de içerisinde taraftarların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda maçlarını izleyebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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Sivasspor-Dinamo Batum maçının oynanacağı statta Kovid-19'a karşı dezenfekte çalışması yapıldı - Haberler Spor
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