Sivasspor-Dinamo Batum maçının biletleri satışa sunuldu
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Sivasspor-Dinamo Batum maçının biletleri satışa sunuldu

Sivasspor-Dinamo Batum maçının biletleri satışa sunuldu
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının biletleri satışa çıktı.

Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, deplasmanda Sivasspor'un 2-1 galibiyetiyle son eren maçın rövanşı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak.

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı maçın biletleri, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı güney kale arkasında bulunan Passolig noktasında satışa sunuldu.

Sivasspor-Dinamo Batum maçının bilet fiyatları 25 ile 70 lira arasında belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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