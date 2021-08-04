SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
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SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gittiHüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın Dinamo Batum ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor kafilesi, Gürcistan'a gitti.

SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın Dinamo Batum ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor kafilesi, Gürcistan'a gitti.

Hafta içi yaptığı antrenmanlar ile maçın hazırlıklarını tamamlayan Demir Grup Sivasspor, sabah saatlerinde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde toplanarak, takım otobüsü ile Nuri Demirağ Havalimanı'na hareket etti. Buradan özel uçak ile Gürcistan'a giden Sivasspor'un Dinamo Batumi ile oynayacağı ilk maçın kadrosunda; Ali Şaşal Vural, Azubuike Okechukwu, Caner Osmanpaşa, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Dimitrios Goutas, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Ziya Erdal yer aldı. Sakatlıkları bulunan Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Isaac Cofie, Pedro Henrique, Samba Camara ile izinli olan Max Gradel kafilede yer almadı.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında yarın saat 19.00'da Dinamo Botumi ile karşılaşacak. Karşılaşmayı Bosna Hersek'li hakem Irfan Peljto yönetecek.

SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti
SPOR Sivasspor, Gürcistan'a gitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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