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Sivasspor'da, Malatyaspor maçı öncesi 3 sakat oyuncu bulunuyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor'da, Malatyaspor maçı öncesi 3 sakat oyuncu bulunuyor

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Süper Lig'in 6. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olacak olan DG Sivasspor'da 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın Malatya'da karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da bu karşılaşma öncesinde 3 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Leke James ve Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecekler. - SİVAS

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