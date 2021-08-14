Sivasspor'da forma numaraları belli oldu
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Sivasspor'da forma numaraları belli oldu

Sivasspor'da forma numaraları belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'da, 2021-2022 sezonunda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belirlendi.

DG Sivasspor'da, 2021-2022 sezonunda futbolcuların kullanacakları forma numaraları belirlendi.

Sivasspor Kulübü, yeni sezonda futbolcuların maçlarda giyeceği forma numaralarının belli olduğunu duyurdu. Kırmızı-beyazlı takımda futbolcuların forma sırt numaraları şu şekilde:

Ziya Erdal 58, Hakan Arslan 37, Uğur Çiftçi 3, Ali Şaşal Vural 35, Muammer Yıldırım 25, Emre Satılmış 81, Koray Altınay 21, Caner Osmanpaşa 88, Aaron Appindangoye 4, Samba Camara 14, Ahmet Oğuz 77, Dimitrios Goutas 6, Jorge Felix 11, Isaac Cofie 5, Erdoğan Yeşilyurt 17, Sefa Yılmaz 10, Kerem Atakan Kesgin 20, Pedro Henrique 16, Max Gradel 7, Fayçal Fajr 76, Azubuike Okechukwu 24, Leke Samson James 90, Mustapha Yatabare 9 ve Olarenwaju Kayode 8. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sivasspor'da forma numaraları belli oldu - Haberler Spor
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