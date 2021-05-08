Sivasspor'da ceza sınırındaki futbolcular kart görmedi
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Sivasspor'da ceza sınırındaki futbolcular kart görmedi

Sivasspor'da ceza sınırındaki futbolcular kart görmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden DG Sivasspor'da kart sınırında bulunan 4 futbolcu, kart görmedi.

Süper Lig'in 40. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden DG Sivasspor'da kart sınırında bulunan 4 futbolcu, kart görmedi.

Listede bulunan; kaleci Ali Şaşal Vural, stoper Ahmet Oğuz ve orta saha oyuncuları Robin Yaçın ile Erdoğan Yeşilyurt, mücadeleyi kart görmeden tamamlamayı başardı. Oyuncular, 11 Mayıs'ta deplasmanda Fenerbahçe'yle oynanacak karşılaşmada şans verilmesi halinde görev yapabilecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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