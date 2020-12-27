Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti
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Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

27.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:10
Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, havayoluyla İstanbul'a gitti.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, havayoluyla İstanbul'a gitti.

Süper Lig'in 15. hafta maçında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak Sivasspor, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul hareket etti. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün saat 16.00'da yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Beşiktaş ile Sivasspor yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti
Sivasspor, Beşiktaş maçı için İstanbul'a gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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