: Sivaslı çocukların "balon hayali" gerçekleştirilecek

03.01.2020 18:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:56

Sivas'ta uydu üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalının muhabirinin yeni yıl hayalini sorduğu 2 çocuğun balona binme hayali Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in girişimleriyle gerçekleştirilecek.

Sivas Radyo Televizyonu (SRT) muhabiri Emine Biyan'ın 2020 yılı hayalini sorduğu ve isimleri henüz öğrenilemeyen çocuklardan erkek olanı "Hayatımız düzenli olsun yeter. Yani biraz dağınık, düzenli olsun." şeklinde, kız çocuğu ise "Balonlar olsun istiyorum. Çiçeklerin üstünde gezip, uçmak istiyorum. Balonlarla uçmak istiyorum." diye cevap verdi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocukların görüntüleriyle birlikte sosyal medya hesabından, "Masumiyetlerine gurban olduklarım.. Hayalleri balonla uçmakmış, Kıymetli Hilmi Bilgin Başkanım şayet kardeşlerimizi tespit edip de şehrimize gönderirseniz Kapadokya'da balona bindirip hayallerini gerçekleştirmek boynumuzun borcudur." paylaşımında bulundu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Arı'nın paylaşımına verdiği cevapta, "Doğa harikası Nevşehir'e selam olsun Rasim başkanım. İnşallah bu minik kardeşlerimizin hayallerini el ele vererek gerçekleştireceğiz. Bu sevince ortak olmanız bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Arı, "O zaman kıymetli Valimiz Salih Ayhan ile beraber çocuklarımızı ve sizi Nevşehir'imize bekliyorum başkanım." paylaşımı yaptı.

Sivas Valiliği ve Sivas Belediye Başkanlığının çocukları tespit ederek hayallerini gerçekleştirmek için çalışma başlattıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

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