Sivas Yüksek Hızlı Tren'e hazırlanıyor
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Sivas Yüksek Hızlı Tren'e hazırlanıyor

16.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:27
Sivas Yüksek Hızlı Tren'e hazırlanıyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren" çalıştayı düzenlendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından "Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren" çalıştayı düzenlendi.

Sivas'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olarak gösterilen Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinde sona gelindi. Seferlerin Haziran ayı içerisinde başlaması planlanırken Sivas'ta kendini Yüksek Hızlı Trene hazırlamaya başladı. Bu kapsamda Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, "Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren" konulu bir çalıştay düzenledi. Bugün düzenlenen çalıştaya başta Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin olmak üzere, kurum temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çalıştayda, yüksek hızlı tren sonrası Sivas'ta beklenen kazanımlar, yapılması gerekenler belirlenerek kurum ve kuruluşlar arasında sağlanması gereken koordinasyon ele alındı.

Açılış konuşmasını ev sahibi olarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken yaptı. Eken konuşmasında "Hızlı trenin bakanlığımızın açıklamasıyla haziran ayından geleceği müjdesi verildi. Bu trenini 2021 yılında artık geleceğine inancımız tam garda gördük treni hepimiz, demek ki gara kadar geldiğine göre gerçekten geliyor. Valimiz ve belediye başkanımızla istişare ederek Sivas hizmet sektörüne hazır mı hazır olmak için ne yapmak lazım bunlarla ilgili valimiz ve belediye başkanımızdan fikir aldıktan sonra biz Ticaret Odası yönetimi olarak böyle bir çalıştayın gerekli olduğunu düşündük" şeklinde konuştu.

Çalıştayda; Dr. Cem Kınay, Ebru Baybara Demir, Fatih Türkmenoğlu ve Prof. Dr. Muharrem Afşar alanları ile ilgili sunum yaptı. Çalıştay masa çalışmaları ile devam etti. - SİVAS

Sivas Yüksek Hızlı Tren'e hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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