Sivas'taki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

SİVAS (AA) - Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sivas-Merkez'deki bir taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sümer Holding AŞ veya Türkiye Demir Çelik İşletmeleri veya Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Sivas'ın Merkez ilçesi Doğanca Köyü'ndeki 163 bin 901 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 590 bin lira ile Vahit Haci Ortak Girişim Grubu ??????? tarafından verildi.