Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Haberi Paylaş

Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde zabıta ekipleri, ayçiçeği yağı fiyatlarına zam yapılacağı spekülasyonları üzerine ürünleri raflardan kaldırıp depolarda saklayan marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

YILDIZELİ, SİVAS (İHA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde zabıta ekipleri, ayçiçeği yağı fiyatlarına zam yapılacağı spekülasyonları üzerine ürünleri raflardan kaldırıp depolarda saklayan marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçe Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş'ın da katıldığı denetimlerde depolarda ayçiçeği yağı stoklayan marketler hakkında yasal işlem başlatıldı. Denetimlere katılan Yıldızeli Belediye Başkanı Mehmet Sabit Karakaş; kurallara uyan market yetkililerine ise teşekkür etti. - SİVAS

Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı

Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı

Sivas'ta yağ stokçularına yasal işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Mehmet Sabit Karakaş, Yıldızeli, Zabıta, Sivas, Ekonomi, Haberler

title