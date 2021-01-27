Sivas'ta rüzgar demir elektrik direklerini eğdi
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Sivas'ta rüzgar demir elektrik direklerini eğdi

27.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:04
Sivas'ta rüzgar demir elektrik direklerini eğdi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattını taşıyan demir elektrik direkleri eğildi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yüksek gerilim hattını taşıyan demir elektrik direkleri eğildi.

İlçe merkezi ve çevresinde iki gündür etkili olan rüzgar nedeniyle, Güdeli köy yolu üzerinde bulunan yüksek gerilim hattına ait demir elektrik direklerinden ikisi eğildi.

Elektrik tellerinin de köy yoluna doğru sarktığı bölgede, ÇEDAŞ ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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