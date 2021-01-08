Son dakika haber! Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Son dakika haber! Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

08.01.2021 22:44 | Son Güncelleme: 08.01.2021 22:51
Son dakika haber! Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... SİVAS'ın Hafik ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 21.30 sıralarında Hafik ilçesi Sivas Kadın Açık Cezaevi kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Hafik yönüne giden K.D. yönetimindeki 58 UD 219 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kamyonet refüje çarparak ters döndü. Kazada araçta bulunan İlyas Tuna (52) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü K.D. ise yaralandı. K.D, ihbar üzerine gelen ambulansla Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından İlyas Tuna'nın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. 


Son dakika haber! Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber! Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber! Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber! Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haber! Sivas'ta kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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